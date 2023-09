A Rouen, les deux cambrioleurs d'un magasin d'alimentation cachent leur butin dans une poubelle

Les deux hommes, qui avaient quitté les lieux, ont été rapidement localisés rue des Augustins, parmi un groupe d’individus, en possession d’un container poubelle. À la vue des policiers, ils ont pris la fuite mais ont été rattrapés et interpellés, l’un rue Armand-Carrel, l’autre quai de Paris. Ils étaient en possession de pièces de monnaie dérobées dans le tiroir-caisse du magasin. Des denrées alimentaires ont été retrouvées dans le conteneur.



Les mis en cause, âgés de 21 et 22 ans, ont été placés en garde à vue.