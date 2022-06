A Rouen, les cambrioleurs arrêtés en flagrant délit sur un chantier étaient sous surveillance policière

Lors de la surveillance, ils remarquent que les individus paraissent très méfiants, vérifiant régulièrement que personne ne vient . Ils remarquent également la présence d’un fourgon Citroën Jumper.



Les policiers n’interviennent pas tout de suite. Il leur faudra attendre patiemment jusqu'à 5 heures du matin pour voir réapparaitre les trois individus qui s'empressent alors de charger dans leur fourgon des caisses contenant divers matériels et outillage professionnel.



Leur besogne terminée, l’un d’eux s’installe au volant de la camionnette et quitte les lieux, les deux autres montent à bord d’une Ford Focus C-max et s’en vont également.



Le fourgon est intercepté quelques centaines de mètres plus loin, boulevard d’Orléans. Le conducteur, un jeune rouennais de 20 ans, est interpellé pour vol en réunion. Il s’avère qu’il fait l’objet d’une fiche de recherche pour l’exécution d’une peine de deux mois de prison.



Les deux autres en profitent pour prendre la fuite par la rue Jean-Rondeau puis le quai Cavelier-de-la-Salles. Le conducteur de la Ford Focus prend d’énormes risques sur la route pour échapper aux policiers lancés à sa poursuite.