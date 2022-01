A Rouen, les auteurs d’un vol avec violences sur deux passants rattrapés par leur passé judiciaire

Les victimes racontent comment deux inconnus les ont agressées sans raison et les ont menacées avec un couteau papillon et un pied de chaise. Elles ont été frappées violemment au visage, l’une d’elles a une dent cassée.



Les agresseurs détroussent les victimes en s’emparant de deux iPhone, d’un briquet et d’une chaîne de cou avec pendentif et ont pris la fuite.



La description des auteurs, de type africain, ne manque pas d’attirer l’attention du policier qui reçoit la plainte. Il croit reconnaître le signalement d’un individu « très défavorablement connu » des services de police et de la justice et transmet, immédiatement par radio, les informations à la brigade anticriminalité (BAC).