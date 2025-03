Yvelines. Un nourrisson hospitalisé dans un état critique, son père placé en détention

Durant la garde à vue du père, l’état de l’enfant s’est aggravé. Pris de convulsions incessantes malgré les traitements administrés, il a été placé sous anesthésie générale. À ce jour, il demeure inconscient et son pronostic vital est engagé, relate une source policière.



Le père, âgé de 25 ans et déjà connu des services de police, a été présenté à un juge d’instruction et placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte pour violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans par ascendant. L’enquête se poursuit.