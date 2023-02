A Rouen, la soirée entre amis dégénère : un homme à l'hôpital, un autre en garde à vue

Un homme a été blessé d'un coup de couteau à la cuisse au cours d'un différend. Les faits se sont déroulés dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 février, dans un immeuble de la rue du Docteur Blanche pas très loin de la caserne de gendarmerie et du centre hospitalier universitaire, à Rouen (Seine-Maritime).



Deux couples passaient la soirée ensemble dans l'appartement de l'un d'eux. Vers 1h30 du matin, une dispute aurait éclaté sur fond d'alcool entre les deux hommes pour une raison inconnue. L'hôte et son invité seraient alors sortis de l'appartement et c'est à ce moment-là que le coup de couteau a été porté.