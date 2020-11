A Rouen, la Tour des Archives s’illumine en bleu cette nuit pour la journée des droits de l’enfant

Cette nuit, de vendredi 20 à samedi 21 novembre, la Tour des Archives, à Rouen, va s'illuminer en bleu pour la journée internationale des droits de l’enfant.



Le 20 novembre est la journée internationale des droits de l’enfant, elle marque en réalité l’anniversaire de l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant par l’Organisation des Nations Unies (ONU), en 1989.



Cette journée a pour objectif de rappeler aux enfants et aux adolescents leurs droits à travers des actions, adaptées à l'âge et au niveau de scolarité des élèves. Ces actions visent à faciliter la compréhension des dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant et à développer avec eux une réflexion sur les sujets évoqués. C’est l’occasion pour l’ensemble des acteurs du monde de l’enfance d’organiser des événements afin de sensibiliser le public à la question du respect des droits de l’enfant.



L'occasion pour le Département de la Seine-Maritime de rappeler son « plein engagement pour les droits de l’enfant par une convention avec Unis-cité et le Défenseur des droits pour la mise en place du programme JADE sur le Département ». Chaque année, quatre jeunes volontaires en service civique interviennent dans les collèges, instituts spécialisés et centres aérés notamment pour promouvoir les droits de l’enfant.



En 2020, le Département de la Seine-Maritime a voté un budget prévisionnel de 197,8 millions € pour le domaine de l’enfance et de la famille.