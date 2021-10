A Rouen, l’auteur d’un refus d’obtempérer conduisait sans permis et alcoolisé

Pris en charge à distance pour des raisons de sécurité par deux équipages de Police secours, le véhicule en fuite a été retrouvé immobilisé boulevard de l’Yser, victime d’un accident. La Peugeot venait de percuter violemment une Twingo en stationnement et par ricochet une Golf.



A l’arrivée des policiers, le chauffard a tenté de s’enfuir à pied mais il a été très vite rattrapé et interpellé. Âgé de 45 ans et domicilié à Montville, le mis en cause a été dépisté positif à l’alcool (1,12 g dans le sang).