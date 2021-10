A Rouen, ils poussaient une moto volée et tentent de s’enfuir à pied à la vue des policiers

Lors des vérifications, il est apparu que la moto avait toutes les caractéristiques d’un engin volé. Contacté, le propriétaire a confirmé que sa moto avait été dérobée dans son garage rue des Frères Pautremat à Rouen.



Les deux hommes âgés de 22 et 20 ans et domiciliés à Petit-Quevilly et Sotteville-lès-Rouen ont été placés en garde à vue pour recel de vol.