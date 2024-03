À Rouen, il menace une passagère du bus avec une paire de ciseaux

Une passagère d’un bus du réseau Astuce à Rouen a été menacée par un autre voyageur armé d’une paire de ciseaux.



Les faits ont eu lieu mercredi 27 mars peu après 10 heures au niveau du quai du Havre. Peu avant l’arrêt Teor, un individu avait exhibé des ciseaux et avait menacé une passagère âgée d’une quarantaine d’années, avant de s’en prendre à un panneau dans le bus.



Le mis en cause, âgé de 38 ans, a été interpellé par un équipage de police quelques instants plus tard alors qu’il descendait du Teor. Il a été placé en garde à vue pour dégradations et menace avec arme.