A Rouen, fauché par un camion, un cycliste de 23 ans succombe à ses blessures

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus cette nuit de jeudi à vendredi vers 3h30 du matin à Rouen pour un accident mortel.



Ils ont été alertés par le centre d’information et de commandement de l’hôtel de police qui a été témoin via les caméras de vidéosurveillance de la ville d’un accident de la circulation entre un poids lourd et un cycliste sur l’avenue Jean-Rondeaux.