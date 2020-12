A Rouen, deux lycéens portent secours à une personne piégée dans un incendie ce matin

Deux lycéens ont fait preuve de courage en portant secours à une personne piégée dans un bâtiment en feu.



La scène se passe ce mardi matin peu après 9 heures, rue de la Rochefoucauld dans le secteur de la gare SNCF de Rouen. Deux lycéens remarquent en passant devant un bâtiment désaffecté de la Métropole des flammes et de la fumée qui s’échappent. Selon nos informations, ils pénètrent dans les lieux et se précipitent pour sortir une personne qui squattait les locaux.



Alertés, les sapeurs-pompiers ont pris en charge la victime qui est brûlée au second degré aux jambes. Elle a été transportée à l’hôpital.



Plus d’infos à venir