A Rouen, deux hommes cagoulés et armés braquent un homme à son domicile: deux suspects en garde à vue

La description des "braqueurs" fournie par la victime a grandement aidé les policiers qui n'ont pas tardé à repérer deux individus correspondant à ceux recherchés. Ces derniers ont été interpellés rue Pouchet, dans le secteur de la gare SNCF après s'être débarrassés au sol de la carte bancaire.



Lors de la palpation de sécurité, l'un des suspects a été trouvé en possession d'une cagoule, le second avait sur lui également une cagoule, un pistolet à impulsion électrique et un peu plus de 500 euros. Agés de 21 et 22 ans, et originaires de Rouen et Saint-Etienne-du-Rouvray, les mis en cause ont été placés en garde à vue dans les locaux de la Sûreté départementale, chargée de l'enquête.