A Rouen, de gros moyens engagés par les pompiers pour un départ de feu sans conséquence chez Senalia

Ce matin, un incendie s'est déclaré dans un local technique de l'entreprise @_Senalia. Le feu, rapidement maîtrisé, a dégagé un faible panache de fumée sans conséquence pour la population. Pas d'impact non plus sur la structure des bâtiments. https://t.co/NKSMHUlTXi

— Ville de Rouen (@Rouen) November 5, 2020

« Les dégâts sont peu importants et n'a pas nécessité d'évacuation », relate ce matin l'officier de garde au centre opérationnel département d'incendie et de secours (Codis76). Et selon lui, aucun impact sur l'environnement et sur le fonctionnement de l'entreprise n'est à déplorer.Une enquête en interne va être menée afin de déterminer l'origine précise du départ de feu.