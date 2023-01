A Rouen, bombe lacrymogène à la ceinture, il s'oppose violemment à son interpellation

Les agents décident de le contrôler, mais à cet instant l'individu réagit violemment et s'oppose à son interpellation. Il tente même de s'emparer de l'arme de service d'un des policiers. Les insultes pleuvent, les menaces aussi : le mis en cause, né en 2006 et originaire du Houlme, refusant de monter dans le véhicule de police distribue les coups de pied. Il doit alors être neutralisé à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique en mode contact.



Le jeune homme a été placé en garde à vue pour port d'arme prohibé, outrages et violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique.