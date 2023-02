A Rouen, 220 piétons, cyclistes et trottinettes sensibilisés à leur visibilité

Une opération de prévention sur le thème de la visibilité à destination des piétons, cyclistes et usagers des trottinettes électriques a eu lieu vendredi matin à Rouen (Seine-Maritime). Elle a mobilisé sept policiers de la brigade de sécurité routière et six policiers municipaux, entre 7h45 et 8h45, au niveau des ponts Corneille et Boieldieu.



Quelque 220 personnes ont été sensibilisées avec la distribution de flyers, de couvre-sacs, de kits d'éclairage, de chasubles réfléchissantes et de brassards lumineux et de conseils aux usagers.



Ce type d’opération est rendue possible grâce au financement apporté dans le cadre du plan départemental de sécurité routière.