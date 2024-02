À Pont-Audemer, une collision entre un scooter et une voiture fait deux blessés, dont un grave

Dans ce choc frontal, le pilote du scooter et son passager, deux jeunes de 20 et 19 ans, ont été blessés. Le plus âgé, en urgence absolue, été pris transporté médicalisé au CHU Charles-Nicolle à Rouen. Le second, en urgence relative, a été évacué vers l’hôpital de Pont-Audemer.



Le conducteur de la voiture, âgé de 19 ans, est indemne. Il a été pris en charge par la gendarmerie pour être entendu sur les circonstances de l’accident.



La circulation a été coupée le temps des opérations de secours et des constatations.