A Pacy-sur-Eure, des personnes âgées victimes de faux conseillers bancaires : appel à la vigilance

Dans les cas présents, un individu a contacté une personne âgée et s'est fait passer pour un conseiller de sa banque. L'escroc a alors réussi à convaincre la victime que sa banque devait, pour des raisons de sécurité, échanger sa carte bancaire et son code secret contre une nouvelle carte.



À peine l'inconnu avait-il raccroché qu'un complice s'est présenté au domicile de la personne âgée pour faire l'échange. La nouvelle carte bancaire remise était évidemment fausse. On devine la suite : les malfaiteurs ont pu retirer sans difficulté de coquettes sommes d'argent aux distributeurs de la commune.