A Mathonville, en Seine-Maritime, le feu de cheminée se propage au plancher de la maison

Une habitation a été en proie aux flammes ce mercredi en début d'après-midi, rue de la Gare Commune à Mathonville, une commune du pays de Bray.



Le feu s'est déclaré dans la cheminée et s'est propagé au plancher de la maison comprenant un étage et des combles. A l'arrivée des sapeurs-pompiers, la demeure était complètement enfumée. Le sinistre a été éteint au moyen d'une lance à incendie.



Aucune victime n'est à déplorer. Les trois occupants vont être relogés temporairement par la mairie, précise le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).