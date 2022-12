A Louviers, le sous-sol de 200 m2 d'un immeuble sous 1,50 m d'eau

Une équipe spécialisée en secours aquatique a été engagée afin de procéder à une reconnaissance des lieux et de localiser l'origine de la fuite qui proviendrait de l'extérieur, sur la voie publique.



Quatre pompes électriques et une citerne d'aspiration sur fourgon ont été mises en œuvre jusqu'à l'épuisement complet du sous-sol inondé, comprenant des caves, un local technique abritant la chaufferie et un puits à fioul ainsi que la chambre forte d'une banque.



L'électricité a été coupée par EDF pour des raisons évidentes de sécurité. Il en a été de même pour l'alimentation en eau qui a impacté plusieurs logements rue de la Laiterie toute la durée des travaux.



Les services techniques de la ville ainsi qu'un adjoint au maire sont venus sur place afin d'examiner la nature de la fuite et de constater les éventuels dégâts.



Dix sapeurs-pompiers engagés ont été engagés sur cette intervention jusqu'à 4 heures ce lundi matin.