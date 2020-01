A Louviers, il se fait remettre le contenu de la caisse sous la menace d’une arme de poing

Un homme, le visage dissimulé par un casque de motard, s’est fait remettre, sous la menace d’une arme de poing, le contenu de la caisse d’un supermarché du centre-ville de Louviers (Eure).



Il était 20h20 samedi 4 janvier quand un individu a pénétré dans le magasin Carrefour Express, en brandissant une arme de poing. Le malfaiteur est allé directement à la caisse et a menacé l’employée qui sous la contrainte lui a remis l’argent que contenait le tiroir-caisse, soit entre 300 et 400 euros.



Des clients étaient dans le magasin. Tous ont été choqués par la scène, plus particulièrement la caissière et une petite fille. Personne n’a été blessé.