A Guichainville, près d'Evreux, une voiture fait des tonneaux : cinq blessés, dont trois en urgence absolue

Quatre autres victimes ont été dénombrées, dont trois blessées grièvement : il s’agit de trois hommes de 18, 19 et 22 ans, qui ont été évacués, en urgence absolue, vers le CHU de Rouen pour l’un et l’hôpital d’Évreux pour les deux autres.



Un adolescent de 17 ans et une jeune femme de 18 ans ont également été blessés : ils ont été transportés en urgence relative à l’hôpital d’Évreux.



La route a été fermée le temps des opérations de secours qui ont mobilisé vingt et un sapeurs-pompiers. L’enquête devrait permettre de déterminer les circonstances de cet accident.