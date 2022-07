A Grand-Couronne, près de Rouen, un automobiliste meurt dans un accident

Un accident mortel de la circulation est survenu ce samedi en fin d’après-midi à Grand-Couronne, dans l’agglomération rouennaise.



Les secours ont été alertés vers 18h30, par un témoin. Un véhicule de tourisme, seul en cause et circulant rue des Mesliers, a fait une sortie de route et a percuté des poteaux téléphoniques.