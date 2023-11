A Fécamp, son téléphone tombe à l'eau : elle est sauvée de la noyade par des policiers

En état d'hypothermie, elle est enveloppée dans une couverture de survie par ses sauveteurs qui font en sorte de la maintenir consciente. Quelques instants plus tard, les sapeurs-pompiers arrivent sur place et la conduisent au centre hospitalier de Fécamp.



La victime expliquera plus tard qu'elle a fait tomber son téléphone dans l'eau et en voulant le récupérer elle a chuté dans le bassin. Selon elle, elle est restée dans l'eau pendant au moins trente minutes avant d'être sauvée de la noyade par ces fonctionnaires du commissariat de Fécamp.