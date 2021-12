A Fécamp, sans permis et assurance, il cause un accident et prend la fuite

L’auteur d’un accident de la circulation avec délit de fuite a été identifié et interpellé près d’un mois après les faits. Grâce à son ADN et au témoignage d’un témoin.



Le 5 novembre, à Fécamp, une Renault Clio percute une voiture à bord de laquelle se trouve une famille (un couple et ses deux enfants). Les victimes sont choquées.



Le conducteur de la Clio abandonne le véhicule sur place et prend la fuite à pied.