A Evreux, une femme de 94 ans délestée de ses bijoux et économies par un faux employé des eaux

Quelques heures plus tard, après le dîner, la victime, intriguée, a découvert le pot aux roses en allant dans sa chambre pour récupérer ses bijoux sous la couverture du lit. A son grand dam, elle s'est aperçue que le sac en plastique n'était plus là et que ses économies, soit 1 600€ en numéraires, s'étaient volatilisées. Elle a contacté immédiatement police secours.



L'enquête a été confiée à la sûreté départementale.