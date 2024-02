A Evreux, un feu d'appartement se propage à un immeuble mitoyen : soixante sapeurs-pompiers mobilisés

Au plus fort de l'intervention, une soixantaine de sapeurs-pompiers équipés de plusieurs engins, dont des lances à incendie sur bras élévateur, ont été engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27) au fur et à mesure de l'évolution de l'incendie.



Un drone a également été mobilisé permettant de localiser d'éventuels foyers résiduels ou nouveaux départs de feu. Bien que le sinistre ait été circonscrit, l'intervention était toujours en cours en fin d'après-midi.



Une femme, locataire de l'immeuble, incommodée par les fumées, a été transportée à l'hôpital pour examen. Aucune autre victime n'est à déplorer, indique le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).



Une enquête a été ouverte par la police afin de déterminer l'origine du départ de feu.