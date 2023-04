A Evreux, sa conduite dangereuse le conduit en garde à vue pour défaut de permis

Le chauffard a finalement été rattrapé sur le pont Eiffel et contraint de s'arrêter. Au moment du contrôle, il a jeté par la fenêtre de sa portière un petit sachet qui a atterri aux pieds des policiers. Il y avait à l'intérieur moins de deux grammes de résine de cannabis. Plus de 8 autres grammes de résine seront également découverts sur le jeune homme de 18 ans.



Les vérifications qui s'ensuivront permettront d'établir que le conducteur n'est pas titulaire du permis et qu'il est positif au THC (cannabis). Il a été interpellé pour conduite dangereuse et défaut de permis. Il sera reconvoqué dès les enquêteurs auront à leur disposition des résutats toxicologique suite au test salivaire.