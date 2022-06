A Évreux, la fête de la musique se termine en dégrisement et garde à vue pour trois fêtards

Si dans l’ensemble la fête de la musique s’est déroulée dans une bonne ambiance à Évreux (Eure) elle a été marquée au milieu de la nuit par quelques incidents provoqués par des hommes alcoolisés.



Peu après minuit et demi, place du Général-de-Gaulle. les policiers municipaux ont interpellé un individu en état d’ivresse qui avait saisi un peu plus tôt un de leurs collègues par le col.



Le mis en cause, âgé de 25 ans et domicilié à Gravigny, a été trouvé en possession d’une boulette de résine de cannabis. Il a été emmené à l’hôtel de police. Entendu après dégrisement, il a fait l’objet d’un rappel à la loi.