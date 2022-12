A Evreux, la buraliste met en fuite le braqueur avec une bombe lacrymogène

La scène se déroule mardi 29 novembre, peu avant 18h30, dans un bar-tabac du quartier de La Madeleine, à Évreux. Un individu fait irruption dans l’établissement tenu par un couple. La gérante est derrière la caisse.



L’homme braque son arme à feu et réclame le contenu du tiroir-caisse. A cet instant, la buraliste saisit une bombe lacrymogène et menace à son tour le braqueur. Surpris, ce dernier préfère se replier et prendre la fuite. Bredouille