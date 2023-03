A Etretat, un couple bloqué par la marée secouru par les sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus dimanche 19 mars, vers 18h30, pour secourir un couple bloqué par la marée au pied des falaises d'Etretat, au niveau du Trou à l'homme.



Les deux personnes ont été récupérées par une équipe spécialisée en sauvetage aquatique et ramenées sur la plage à bord d'une embarcation du service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Elles sont indemnes et ont pu regagner leur domicile après examen sur place par les secours.



L'intervention a mobilisé onze sapeurs-pompiers avec cinq engins.