A Elbeuf, une roue du bus se détache et finit sa course dans une voiture : un blessé léger

Plus de peur que de mal pour la dizaine de passagers d'un bus. Ce dernier circulait ce mardi matin vers 10 heures sur la voie de la Déclaration universelle des droits de l'homme à Elbeuf, quand une de ses roues s'est déc tachée et a heurté une voiture qui arrivait en face.



Trois personnes se trouvaient à bord de la voiture. La conductrice et un passager âgé de 73 ans s'en sont sortis indemnes. Ils ont é&té examinés sur place par les secours. En revanche, l'autre passagère, une femme de 65 ans, en urgence relative, a été transportée au centre hospitalier d'Elbeuf par les sapeurs-pompiers.



Aucun blessé n'a été signalé parmi les dix passagers du bus, qui avaient tous quitté les lieux avant l'arrivée des secours..