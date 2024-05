A Elbeuf, elle est réveillée en pleine nuit par un cambrioleur dans son garage

La brigade anticriminalité (Bac) est arrivée rapidement sur place. Il était 2 h 30 du matin, ce jeudi 23 mai. L'individu, fortement alcoolisé, a été interpellé dans le jardin, avec à ses pieds des sacs remplis de divers objets prêts à être emportés. Les policiers ont constaté que l'intrus s'était introduit dans les lieux par une porte située à l'arrière de la demeure et que le garage avait été fouillé de fond en comble.



Le mis en cause, âgé de 42 ans et domicilié à Caudebec-lès-Elbeuf, a été placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue.