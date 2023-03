A Dieppe, un trafiquant de cocaïne démasqué alors qu’il fumait un joint dans la rue

Le suspect est alors interpellé pour détention de produits stupéfiants. S’ensuit une perquisition à son domicile où sont découverts 800 g de résine et 50 g d’herbe de cannabis mais également 80 g de cocaïne, trois couteaux, une balance de précision ainsi qu’une somme de 1000€ en petites coupures.



Place en garde à vue, le mis en cause reconnaît au cours de ses auditions être à la tête d’un trafic de cocaïne et de cannabis. Il a été déféré le mardi 6 mars au tribunal de Dieppe en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a écopé de 7 mois de prison avec sursis probatoire de 24 mois. Il s’est vu notifier par ailleurs une obligation de soins.



L’argent a été saisi, de même que les stupéfiants pour destruction.