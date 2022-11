A Dieppe, la Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques fait le plein ce week-end

La foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques est bien ancrée dans le calendrier des festivités de la ville de Dieppe, en Seine-Maritime. Ce rendez-vous incontournable, fixé cette année les 19 et 20 novembre (ce week-end) met en avant et à l'honneur les produits et métiers de la mer.



Ils sont des milliers de visiteurs attendus quelque soit la couleur du ciel. Un ciel plutôt gris et pluvieux pour cette 52e édition mais qui ne semble pas avoir découragé les habitués. Dès ce samedi matin, après l'inauguration qui a eu lieu à 10 heures, les nombreux stands qui proposent toutes sortes de produits de la mer ont été pris d'assaut avec dégustations à volonté de harengs et de coquille Saint-Jacques, produit phare du port dieppois.