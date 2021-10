A Darnétal, des riverains maintiennent sur place l’auteur de quatre vols à la roulotte

Le propriétaire de l’Opel Mériva a confirmé que le parapluie, les lunettes et le GPS lui appartenaient mais pas le reste.



Questionné, le jeune voleur a reconnu avoir roulotté trois autres voitures dont une Opel Corsa rue Jules-Ferry et une Mazda rue Saint-Pierre.



Interpellé pour vols et dégradations, il a été placé en garde à vue.