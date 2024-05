A Cléon, il rate le rond-point et termine dans le décor : le conducteur avait 2,88 g dans le sang

À l'arrivée de Police secours, le quinquagénaire, debout devant son véhicule accidenté, ne titubait pas seulement, il avait bien du mal à raconter ce qui venait de lui arriver et sentait l'alcool. L'épreuve de l'éthylomètre qui a révélé 1,44 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit 2,88 g par litre de sang, a rapidement établi qu'il n'était pas en état de conduire.



Le Haut-Savoyard a été emmené au poste pour être placé en dégrisement. Il s'est vu notifier une procédure pour défaut de maîtrise et conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Son permis a été confisqué par une mesure de rétention immédiate, et son véhicule immobilisé.