A Canteleu, près de Rouen, des policiers attaqués par une dizaine d'individus lors d'une interpellation

Au même moment, une dizaine d’individus entourent les policiers et s’en prennent à eux en les harcelant. Des coups de pieds sont donnés dans la carrosserie du véhicule de police dont le pare-brise vole en éclats. Des pierres, pavés et autres projectiles, dont une balance, sont lancés sur les forces de l’ordre.



L’homme interpellé en profite alors pour se dégager de l’emprise policière et prendre la fuite.



Les policiers sont contraints de sortir leur chien et leur arme de service pour faire reculer les assaillants qui après le jet d’une grenade lacrymogène finissent par s’éparpiller avant l’arrivée des renforts.

La batte de baseball a été retrouvée dans la Citroën qui a été emmenée en fourrière. La plupart des auteurs de ces violences seraient identifiés, leur interpellation n'est plus qu'une question de jours.