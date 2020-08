800 m2 de chaume ravagés par les flammes à Ganzeville, en Seine-Maritime

800 m2 de chaume sont partis en fumée ce dimanche après-midi à Ganzeville, dans la région de Fécamp (Seine-Maritime).



Le feu, dont l’origine est ignorée, est parti d’un espace naturel situé en bordure de la rue Beau Soleil et s’est propagé à un bosquet de 200 m2, relate un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



Deux lances à incendie ont été nécessaires pour éteindre et circonscrire le sinistre qui a mobilisé cinq engins et dix-sept sapeurs-pompiers.