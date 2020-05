8-Mai 1945 : cérémonies dans la stricte intimité dans l’Eure à cause des mesures sanitaires

Confinement oblige à cause du coronavirus, le 75ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 a été célébré dans la plupart des communes dans la plus stricte intimité.



Dans l’Eure, la cérémonie la plus marquante a eu lieu à Vernon, la deuxième ville du département où Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales, est venu se recueillir et déposer une gerbe.



Le représentant du gouvernement était entouré de Jérôme Filippini, préfet de l'Eure, de François Ouzilleau, maire de Vernon, de Cédric Collard, colonel du groupement de gendarmerie et du directeur départemental de la sécurité publique, Bernard Le Hir.