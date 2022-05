58 victimes recensées en Seine-Maritime : un couple suspecté d'une vaste escroquerie sur internet

Un véritable travail de fourmi.

Des policiers de l'unité des enquêtes générales, un service qui dépend de la Sûreté départementale de Seine-Maritime, ont passé des heures et des jours à enquêter sur un homme et une femme soupçonnés de se livrer à des escroqueries sur internet.



Le couple a été identifié et arrêté, lui aux Sables-d'Olonne en Vendée, elle à Rouen. Cinquante-huit victimes ont déjà été recensées par les enquêteurs dans les seules agglomérations de Rouen-Elbeuf.