478 boites de snus, un tabac interdit en France, saisies à Evreux

Le SNUS est une forme de tabac conditionné en sachets contenant une poudre de tabac, à sucer ou à chiquer, peut-on lire sur le site de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA).



Comment ça fonctionne ?

Le snus est plus agressif que la cigarette. La nicotine est directement en contact avec les muqueuses buccales, et agit rapidement sur le cerveau en activant le système de récompense.



Il est consommé principalement en Suède, Finlande, Estonie, Norvège, Suisse. La méthode de consommation habituelle consiste à placer le produit entre la gencive et la lèvre supérieure et à le garder en place pendant une durée qui peut aller de quelques minutes à plusieurs heures .