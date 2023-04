400 policiers et gendarmes déployés en Seine-Maritime pour les manifestations du 1er mai

Des mesures de sécurité importantes seront mises en place en Seine-Maritime pour le lundi 1er mai, où plusieurs manifestations sont prévues. Plus de 400 policiers et gendarmes seront déployés sur l'ensemble du département pour garantir la sécurité des participants, indique ce vendredi soir la préfecture.



Ces mesures sont mises en place pour prévenir les troubles à l'ordre public qui ont été constatés lors de précédentes manifestations, en particulier à Rouen et au Havre, où des dégradations de mobilier urbain, de vitrines, des feux de poubelles et des jets de projectiles envers les forces de l'ordre ont été enregistrés.