4 800€ débités sur son compte bancaire : un retraité de Bernay escroqué par un pseudo agent anti-fraude

Mais un peu plus tard, dans la soirée, le sexagénaire se rend compte en consultant son compte bancaire que ce dernier a été débité d’un montant de 2 400€. Il ne comprend pas. Le lendemain matin, il contacte sa banque pour avoir des explications et apprend que son compte a été débité une deuxième fois, également de 2 400€. Les 4 800€ ont été virés sur un compte situé à l’étranger.



La victime est venue à la gendarmerie de Bernay pour déposer plainte et raconter comment elle s’est faite escroquer. Des investigations sont en cours pour tenter de retrouver la trace du ou des arnaqueurs qui ont peut-être fait d’autres victimes.