4 500 poulets dans la nature après un accident de poids lourd sur l’A13 dans l’Eure

La circulation a été coupée sur l'autoroute A13 dans le sens Caen vers Paris à 10h20 ce mercredi matin pour assurer les opérations de relevage et le transfert des poulets vers un autre camion, annonce Bison Futé.



Un itinéraire de déviation a été mis en place par la société de l’autoroute Paris Normandie (SAPN):



• Pour les usagers arrivant de Caen et voulant prendre la direction de Paris, ils sont déviés depuis l'A13 à l'échangeur N°28 de Beuzeville empruntent la RD675 vers Pont Audemer et RD89 vers Bourneville et retrouvent leur itinéraire d'origine via l'échangeur n°26 Bourneville en direction de Paris.



Un risque de bouchon est fort probable bouchon en amont de la coupure d'axe, prévient Bison Futé.



La durée de la coupure est indéterminée.