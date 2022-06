3,12 g d’alcool dans le sang : le conducteur finit sa course dans une clôture près d’Elbeuf

Plus de trois grammes d’alcool dans le sang. Un conducteur a été placé en dégrisement à l’hôtel de police de Rouen, mardi 14 juin.



En milieu de soirée, cet homme de 41 ans a été victime d’un accident de la circulation à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Il a perdu le contrôle de sa Mercedes classe C dans un rond-point, route de Pont de l’Arche.



La berline a traversé le terre-plein et a fini sa course, après avoir arraché un panneau de signalisation, dans la clôture de la société Renault Truck (garage Roullé).