3 000 paquets de cigarettes de contrebande et 16 000€ saisis par la police près de Rouen

Lors du contrôle, les policiers ont découvert dans l'Audi Q3 de l'un d'entre eux six cartons de cigarettes de contrebande ainsi que 7 000€ en argent liquide. Les quatre suspects ont été interpellés et placés en garde à vue afin de faire la lumière sur ce trafic présumé.



Dans le même temps, une perquisition a été effectuée au domicile du supposé fournisseur, un homme de 31 ans domicilié à Notre-Dame-de-Bondeville. Chez lui, les enquêteurs ont découvert d'autres cartouches de cigarettes et 9 000€ en numéraires, ce qui, au total, porte les saisies à 300 cartouches et 16 000€.



Les investigations ont permis de confondre le principal mis en cause en raison de son niveau de vie bien supérieur à celui déclaré, indique une source policière. Son Audi Q3, d'une valeur estimée à 10 000€ a été saisie ainsi que les cigarettes d'une valeur de plus de 34 000€ et l'argent liquide retrouvé lors des perquisitions.