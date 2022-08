27,5 hectares de chaume ravagés par le feu dans l'Eure : une ferme, un bois et une maison préservés

L'intervention, qui a mobilisé 26 sapeurs-pompiers, a débuté vers 13 heures et s'est terminée vers 21 heures. Le feu s'est déclaré dans un champ de 13 hectares de chaumes de blé coupé et s'est propagé à 14,5 hectares d'herbe sèche. Le tout a été brûlé. Une parcelle de 8 hectares a pu cependant être sauvegardée.



Des moyens ont été engagés par ailleurs (cinq fourgons pompe-tonne) par le service départemental d'incendie et de secours pour assurer la protection de trois points sensibles pouvant être menacés par les flammes : un bois de plusieurs hectares, un bâtiment agricole abritant 80 bovins et un stock de 150 tonnes de paille, ainsi qu'une maison d'habitation.