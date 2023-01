20 000 abonnés d'Orange Mobile privés de réseau ce soir en Seine-Maritime

Quelque 20.000 abonnés Orange mobile sont privés de réseau ce mardi 10 janvier depuis la fin d'après-midi, en particulier dans le secteur de Buchy (Pays de Bray), en Seine-Maritime.



Des opérations de remise en service sont en cours indique en début de soirée la préfecture sur son compte Twitter.



Pour contacter les services d'urgence médicales, il convient de composer le 112 (et non le 15). Il en est de même pour joindre les sapeurs-pompiers : composer le 112 et non pas le 18.



Orange Normandie évoque une coupure de câble sur son réseau route Nationale à Quincampoix et indique que ses équipes sont pleinement mobilisées : « Certains de nos clients dans des zones très précises autour de Buchy peuvent rencontrer des difficultés dans leurs services internet ou mobiles ».