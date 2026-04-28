1er-Mai 2026 : des manifestations sur fond de débat autour du statut de ce jour férié

NORMANDIE

Plusieurs manifestations sont annoncées jeudi 1er mai 2026 en Normandie à l’occasion de la Fête du Travail. Le SNES-FSU souligne la portée symbolique de cette édition, dans un contexte marqué par les débats récents autour du statut de ce jour férié.