18 vols par effraction élucidés au Havre : un homme sans domicile fixe interpellé

Au terme d’une enquête de près d’un an, les services de police du Havre (Seine-Maritime) sont parvenus à identifier et à interpeller l’auteur de dix-huit vols par effraction. Il s’agit d’un homme de 25 ans, sans domicile fixe.



Les faits dont il est soupçonné remontent à quelques mois. Dans la nuit du 24 au 25 avril 2021, en effet, le centre de formation AFPA, implanté dans le quartier de Caucriauville au Havre, est victime d’un cambriolage. L’auteur s’est introduit dans les locaux en brisant une vitre et a dérobé les tours et claviers de trois ordinateurs de bureaux. Lors des constatations de police technique et scientifique, les enquêteurs prélèvent sur place des traces de sang.